Mudingayi: “Inter? Esperienza sfortunata. Mi è servita per capire una cosa”

Intervistato dal portale www.1000cuorirossoblu.it, Gaby Mudingayi ha parlato anche dei suoi trascorsi all’Inter: “Lì ho avuto sfortuna; i nerazzurri mi volevano fortemente, arrivai lì e firmai un contratto di 3 anni. La prima stagione ho giocato una ventina di partite, poi mi sono infortunato al tendine di Achille: ero fuori gioco ormai, anche perché le grandi squadre non ti aspettano. Ho cercato di recuperare subito, ma ormai era tutto compromesso. L’esperienza all’Inter mi è servita per capire che il lavoro svolto bene ripaga sempre: mi ero impegnato e la squadra ha creduto in me”.

Senza quell’infortunio la tua esperienza lì sarebbe stata diversa?

“Secondo me sì, perché un calciatore come me poteva servire a centrocampo per recuperare palloni e anche per far rifiatare qualcuno. Noi il primo anno eravamo secondi, andammo anche a vincere allo Stadium contro la Juve; poi le cose cambiarono, nove infortunati e tanti altri problemi furono decisivi”.

Il calciatore più forte con cui hai giocato e, al contrario, quello che ti ha dato più problemi da avversario?

“Ho avuto la fortuna di giocare in Italia contro grandi campioni. Contro il Milan incontrai Ronaldo, poi ho incrociato anche Ibrahimovic, Beckham, Nesta. Ci penso ancora oggi e mi viene difficile credere a tutto questo. Dall’altra parte, ho avuti compagni di squadra come Di Canio, Peruzzi. A Bologna ho giocato con Di Vaio e tanta altra gente forte. All’Inter, in seguito, praticamente ho giocato con tutta l’Inter del Triplete: Zanetti, Sneijder, Stankovic. Sono felice della carriera che ho avuto e di chi ho incrociato”.