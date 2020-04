Mundingayi: “Inter? Zanetti impressionante. Cassano-Sneijder, che qualità. E Coutinho…”

Intervenuto in diretta su Instagram com GianlucaDiMarzio.com, Gabi Mudingayi, ex centrocampista, ha ricordato così il suo breve periodo all’Inter: “Cercavano un interditore. Al Bologna avevo dato il massimo: difficile dire di no a una squadra così. Mi ha fatto veramente tanto piacere avere le attenzioni di una big. Allenarmi con quei campioni è stato un privilegio, si imparava sempre tantissimo. Da Zanetti a Cambiasso, da Samuel a Sneijder, mi hanno subito a mio agio. Soprattutto il capitano, un professionista impressionante. Sneijder e Cassano sono i giocatori tecnicamente i più forti con cui abbia giocato. E Coutinho e Kovacic erano già devastanti. Il brasiliano era un po’ timido però: forse per quello l’Inter non l’ha visto subito pronto”.