Mudingayi: “Lukaku? Non si può discutere delle sue qualità. Al Chelsea…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Deejay su Deejay Football Club, l'ex Inter e Lazio Gabi Mudingayi ha parlato così di Lukaku

"Lukaku conosce bene il campionato inglese, non è questione di adattamento. Non capisco il motivo delle sue difficoltà, Lukaku è potente, l'Inghilterra dovrebbe essere un campionato per lui. Può capitare che si arrivi in un posto con tante aspettative e uno non riesca a dare quello che vuole, non si può discutere delle sue qualità. E' una stagione andata così così"