Mughini: “Juve terrorizzata con l’Inter, rimpiango Allegri. Bacio Vidal? Un cretino direbbe…”

Intervenuto ai microfoni di Tiki Taka, Giampiero Mughini ha parlato così di Inter-Juventus:

“Ho visto una Juve terrorizzata, su 50 passaggi, 45 retropassaggi”.

BACIO DI VIDAL – “Cosa c’è di strano? Dove è diventato Vidal? A Torino con la Juve. Un cretino può definirlo un bacio di Giuda”.

ALLEGRI – “I miei amici dicono che dobbiamo chiedere perdono in ginocchio e condivido, da idioti criticare Allegri per il non bel gioco, ciascuna squadra nella storia del calcio ha avuto momenti in cui prevaleva il risultato al bel gioco. La Grande Inter non aveva bel gioco, aveva una difesa di ferro ed era costruita sul contropiede”.