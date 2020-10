Comincia alla grande l’avventura in Olanda di Samuele Mulattieri: l’attaccante classe 2000, ceduto dall’Inter in prestito per una stagione al Volendam, partito titolare al centro del tridente offensivo contro lo Jong PSV è subito andato a segno alla prima con la nuova maglia, realizzando la quarta rete dei ragazzi di Wim Jonk.