Mulattieri: “L’anno scorso ero partito bene, gli infortuni non mi hanno aiutato”

Samuele Mulattieri, attaccante classe 2000 di proprietà dell'Inter attualmente in prestito al Frosinone, ha concesso un'intervista a tuttomercatoweb.com: "L'anno scorso ero partito bene, ma gli infortuni subiti non mi hanno poi aiutato, per di più in un anno difficile anche per la squadra. L'esperienza a Crotone, comunque, mi ha aiutato molto a crescere, sotto tanti aspetti, non ultimo quello caratteriale, e ora devo dimostrare quanto valgo. Sono felice della scelta fatta in estate, perché Frosinone è l'ambiente giusto".

"Io posso parlare per me, e direi di no, non sono abituato a vedere molto ciò che succede all'esterno, mi concentro solo sul campo in settimana e in partita. Non voglio poi trovare alibi quando le cose non vanno come spero, penso solo a impegnarmi di più".