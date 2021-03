Inter, Mulattieri: “Ecco perché ho scelto Volendam. Lukaku un esempio”

Samuele Mulattieri continua a stupire. Il giovane attaccante, attualmente al Volendam in prestito dall'Inter, ha già segnato 11 gol

Marco Macca

Samuele Mulattieri continua a stupire. Il giovane attaccante, attualmente al Volendam (Eerste Divisie) in prestito dall'Inter, ha già segnato 11 gol quest'anno in campionato e ha conquistato tutti. Il club nerazzurro continua a monitorare le sue prestazioni. Lui, intanto, si gode l'esperienza in un paese straniero. Intervistato da cronachedispogliatoio.it, ha parlato così:

INTER - "La prima annata non è stata positiva, anzi… Poi ho scelto di rimanere in Primavera da ‘fuori quota’ l’anno scorso. Diciamo che è andata bene. La stagione è stata interrotta per via del Covid, il campionato non ha più ripreso però sono riuscito a diventare il capocannoniere del girone con 15 gol".

VOLENDAM - "C'erano offerte da squadre di Serie B italiana, ma non mi convincevano molto. Mi sembrava di andare a fare la solita stagione in prestito, senza troppe motivazioni, come capita a tanti giovani oggi. E quindi poi ho scelto il Volendam che mi fatto subito capire di avermi seguito, monitorato, cercato e voluto. È bastato questo per convincermi".

ESEMPIO LUKAKU - "Devo migliorare spalle alla porta, nella gestione del pallone, nel proteggerlo e far salire la squadra. Voglio acquisire più freddezza sotto porta. La squadra ci fornisce l’accesso ad una piattaforma di statistiche e video, InStat, però io preferisco usare WyScout: pago l’abbonamento di tasca mia da tre anni, lo sfrutto tantissimo. Alla fine di ogni partita mi riguardo tutte le azioni, e poi cerco di imparare dai migliori. Mi divoro i video dei gol e dei movimenti di Lewandowski, Haaland, Lukaku: gente al top che gioca nel mio stesso ruolo".