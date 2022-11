Inter, nuovo prestito in Serie B per Mulattieri? Ipotesi Palermo se parte Brunori

In casa Palermo si pensa già alla prossima estate: Brunori, dopo aver trascinato i rosanero in Serie C, si sta confermando anche in Serie B, e a fine stagione potrebbe cambiare aria e fare un altro step. Al suo posto, secondo seriebnews, potrebbe arrivare Samuele Mulattieri, attaccante classe 2000 di proprietà dell'Inter che, dopo aver fatto bene a Crotone, si sta ripetendo a Frosinone: "La dura ricerca di un possibile erede di Matteo Brunori per il Palermo potrebbe trovare la soluzione in casa Inter. Infatti i rosanero potrebbero mettere nel mirino Samuele Mulattieri, attaccante di proprietà dell'Inter che al momento è in prestito al Frosinone. Il classe 2000 ha iniziato bene la stagione segnando 4 gol nelle prime 13 partite di campionato col club ciociaro. Così per il Palermo potrebbe essere la soluzione per sostituire Brunori, visto che l'Inter potrebbe aprire a un nuovo prestito".