Mulattieri ancora in gol. Il Crotone perde, ma l’ex Inter sigla il terzo gol in due gare

L'attaccante di proprietà dell'Inter segna il momentaneo 3-2 in casa del Cittadella, ma non basta per trovare punti

Andrea Della Sala

Simone Mulattieri va ancora in gol con il Crotone. L'attaccante dell'Inter, in prestito al club calabrese, ha già siglato 3 reti in 2 partite con la nuova maglia, oltre al gol siglato in Coppa Italia. Il Crotone perde 4-2 in casa del Cittadella, ma l'ex nerazzurro trova la rete del momentaneo 3-2.