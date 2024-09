Due calciatori sono stati squalificati per una giornata dal giudice sportivo della serie A, Gerardo Mastrandrea, in relazione alle partite della 3/a giornata. I calciatori espulsi e fermati con un turno di stop sono Dorgu del Lecce "per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco". E Suzuki del Parma per "doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario".