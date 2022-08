Giudice Sportivo – 5mila euro di multa per la Lazio: il motivo. Secondo giallo per Brozovic

Il Giudice Sportivo ha sanzionato con 5000 euro di multa la Lazio: ecco il motivo. E per Brozovic scatta il secondo giallo

Il Giudice Sportivo ha sanzionato con 5000 euro di multa la Lazio “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco, alcune bottigliette di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”. Seconda ammonizione per Marcelo Brozovic, che ha preso il giallo per proteste.