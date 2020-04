La prima pagina del quotidiano spagnolo Mundo Deportivo apre con il futuro di Arthur, centrocampista del Barcellona nel mirino anche dell’Inter: “La Juve stringe per Arthur: la Vecchia Signora è molto interessata e ha offerto giocatori in cambio. Pjanic non è prioritario per il Barça, ma piacciono Bentancur, Bernardeschi, Demiral e De Sciglio”.