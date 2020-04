La prima pagina del Mundo Deportivo di mercoledì 22 aprile apre con il futuro di Arthur, obiettivo di mercato dell’Inter, eventualmente in cambio di Lautaro Martinez col Barcellona: “Offertone per Arthur. Tottenham e Inter sono molto interessate a lui e migliorerebbero di molto il suo ingaggio. Il Barcellona aspetta cosa deciderà e intanto anche il Tottenham ci prova per Emerson”.