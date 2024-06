Intervistato da Tag24, l'ex nerazzurro Carlo Muraro commenta la decisione di Lautaro di accettare l'offerta di rinnovo dell'Inter. "Sinceramente ero sorpreso quando leggevo che il rinnovo di contratto sarebbe potuto andare alla lunga. Per fortuna invece hanno trovato l’accordo e questa è la cosa migliore per i tifosi nerazzurri. Lautaro non è solo il capitano, ma anche un simbolo, uno di quelli che lotta sempre in campo fino all’ultimo secondo per tutta la squadra. Sarei stato molto dispiaciuto se avesse deciso di andare via per motivi economici".