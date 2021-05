Muriel: “Futuro? Atalanta progetto forte, voglio restare: anno prossimo obiettivo scudetto”

Nelle ultime settimane, il profilo di Luis Muriel è stato accostato all'Inter. Il colombiano, però, ha le idee chiare

"A livello personale, punto a finire la stagione con il maggior numero di gol possibile, sarebbe magnifico. Sono comunque in un club che negli ultimi anni è cresciuto tantissimo e che negli ultimi anni ha lottato per le prime posizioni. L'anno prossimo un obiettivo è lottare per lo Scudetto, sono tranquillo perché il progetto è forte e siamo concentrati sul mondo Atalanta, il club è ambizioso e mi piacerebbe restare e crescere con il club per raggiungere traguardi importanti".