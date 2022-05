Muriel: “Milan? Noi giochiamo per il nostro obiettivo e faremo il massimo”

Lo ha detto ai microfoni di Sky Sport Luis Muriel dopo la vittoria della sua Atalanta contro lo Spezia

"Ci voleva questa vittoria dopo il pareggio contro la Salernitana, abbiamo dimostrato forza e di potercela giocare fino alla fine. Serviva trovare continuità per me e aiutare la squadra che ha bisogno dei gol e dei punti. Avremmo voluto fare qualche vittoria di più in casa, ci sarebbe servita per andare dove ci eravamo prefissati all'inizio. Ma faremo di tutto per arrivare in Europa. La partita con il Milan? Noi giochiamo per il nostro obiettivo e faremo il massimo per noi". Lo ha detto ai microfoni di Sky Sport Luis Muriel dopo la vittoria della sua Atalanta contro lo Spezia.