"Atalanta per lo scudetto? Vince se qualcuno abdica, è la squadra più difficile da affrontare per organizzazione e qualità. Non ha fuoriclasse in campo, quello è soprattutto in panchina. Sono tutti funzionali al progetto, per me prendendo Retegui al posto di Scamacca si è anche migliorata per le caratteristiche dell'italo-argentino. Se altre sbagliano, magari due big contemporaneamente, può approfittarne"

"La Juventus parte col vantaggio dell'entusiasmo e pur essendo la Juve non ha questa grossissima pressione di vincere. La prima partita fa poco testo, ha trovato episodi favorevoli. L'aspetto al varco alle prime difficoltà, è una squadra giovane, per questo la solidità dell'Inter è difficilmente scalfibile. Non si può vincere un campionato con questi giovanissimi, bisogna capire come usciranno dalle difficoltà in cui si esce solo con l'esperienza. Vedo parallelismi tra Conte e Mourinho, quando il portoghese era spavaldo la squadra lo riproponeva. Sto vedendo la stessa parabola in Conte, quando calano loro stessi fanno calare anche la squadra. Rimangono sulla cresta dell'onda quelli che non hanno solo un punto di visto emozionale, come Ancelotti che non passa mai di moda. Ultimamente Conte ha perso l'equilibrio dello stato emozionale".