Roberto Mussi, ex difensore di Parma, Milan e Torino, ha parlato a margine delle Olimpiadi del Cuore a Forte dei Marmi: "Fonseca al Milan? Non so se è la scelta giusta, ma l'avranno valutata molto bene. Penso abbiano considerato il parco giocatori e ciò che chiede l'allenatore, hanno abbinato il tecnico con la squadra. Se prendono qualche giocatore può far bene, ma non credo possa competere con l'Inter e le grandi squadre. Insomma, i rossoneri sono lì comunque, se la giocano. Almeno tra le prime quattro che andranno in Champions devono entrare, se no rovinerebbero tutto".