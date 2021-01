Udinese, Musso: “Contatti con l’Inter? Sono contento qui. Vogliamo portare a casa punti”

Juan Musso, portiere dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di Sky Sport della sfida di sabato contro l’Inter: “Siamo sulla buona strada, abbiamo concetti chiari, poi ci sono capitati alcuni ostacoli fra sconfitte immeritate e infortuni. Contatti in passato con l’Inter? No, sono contento di essere qui e voglio fare il meglio per l’Udinese. L’Inter è un avversario molto forte, che affronteremo con la stessa mentalità, facendo tesoro delle cose che facciamo bene. Cercheremo di fare una grande partita e di portare a casa punti“.