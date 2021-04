Inter, Musso in pole per il post Handanovic. Dall’estero avanza una candidatura

Il portiere dell'Udinese rimane in cima alla lista della dirigenza nerazzurra, ma non è l'unico nome al vaglio

Il futuro della porta dell'Inter, salvo improvvisi ribaltoni, sarà ancora affidato a Samir Handanovic. Tuttavia la dirigenza nerazzurra continua a valutare diversi profili che possano, un giorno, raccogliere l'eredità dello sloveno. Scartato Cragno, secondo il Corriere dello Sport sono al momento due i nomi in cima alla lista: "Investire su un portiere titolare per i dirigenti dell'Inter non è una priorità sia perché le mosse impellenti da fare sono altre (l'esterno sinistro, almeno un attaccante, un paio di difensori e un centrocampista), ma se il mercato lo consentirà un numero 12 ritenuto più affidabile di Radu, per intendersi un titolare del futuro, sarà preso. Dovrà essere fisicamente possente, meglio se sopra i 190 centimetri di altezza. Per questo dai radar nerazzurri è scomparso Cragno, mentre rimangono vive le piste Musso, il preferito in Italia, e Cakir".