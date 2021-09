Musso brilla con l’Atalanta: cosa c’è dietro la mancata offerta dell’Inter

Il portiere argentino si è messo in mostra in Champions League contro il Villarreal: perché l'Inter non ci ha provato

Juan Musso brilla in Champions League con la maglia dell'Atalanta, nell'esordio contro il Villarreal. L'Inter da tempo seguiva il portiere argentino per il dopo Samir Handanovic, ma in estate l'Atalanta ha chiuso il colpo dall'Udinese per 20 milioni di euro, a sorpresa. Perché i nerazzurri non hanno fatto un'offerta per Musso? Per due ragioni in particolare: l'Inter non poteva offrire a Musso il posto da titolare, di Handanovic ancora per una stagione; e soprattutto perché i nerazzurri avevano altre priorità per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi. Ecco perché l'Inter non ha rilanciato per Musso. E ora se lo gode l'Atalanta di Gian Piero Gasperini...