Guaio per Musso, rottura del menisco: lascia il ritiro dell’Argentina e si opera in Italia

Spesso hanno accostato al mercato dell’Inter Juan Musso. Il portiere dell’Udinese è stato per diverso tempo un’opzione per il futuro nerazzurro. Di oggi la notizia che il giocatore si è fatto male mentre era impegnato in un allenamento con la Nazionale argentina. Sul sito del club friulano si legge: “Rottura del menisco interno del ginocchio destro per l’estremo difensore. Rientrerà in Italia e sara’ operato giovedì mattina presso la clinica Villa Stuart di Roma dal Professor Mariani”.