Mutti: “Juve? Per l’Inter è prova importante. Dovrà cercare di restare in corsa”

Le parole dell'ex calciatore: "Per l'Inter è una prova importante, dovrà cercare di restare in corsa per il titolo"

Intervenuto ai microfoni di TMW, Bortolo Mutti, ex calciatore, ha parlato così in vista di Juventus-Inter di domenica sera: "Per la Juve è uno spartiacque, se non vinci non hai speranze di aggancio per la lotta scudetto e deve giocare per il quarto posto. Per l'Inter è una prova importante, dovrà cercare di restare in corsa per il titolo: il Milan ha una gara più abbordabile mentre lo stesso Napoli a Bergamo può trovare problemi".