Mutti: “Marotta? Grande lavoro all’Inter: l’ha riportata ad essere la vera anti-Juve”

L’allenatore Bortolo Mutti ha parlato di Beppe Marotta, attuale amministratore delegato della Juventus, ai microfoni di Radio Bianconera: “Se è mancato alla Juventus? Sicuramente ha fatto un grande lavoro all’Inter portandola a ridosso della Juve in modo serio e competitivo, portando l’allenatore che aveva preso già a Torino e costruendo una squadra che è pronta ad essere l’anti-Juve vera. È chiaro che Marotta alla Juve ha fatto un lavoro eccezionale, poi non ho mai capito i motivi per cui sia andato via. Mantenere un dirigente di questo livello in squadra secondo me era importante, sono dirigenti che riescono sempre a portare a casa l’obiettivo”.