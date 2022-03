Mutti: “Serie A? Trasferte Napoli e Inter possono incidere. Milan favorito ma…”

Le considerazioni del noto allenatore a proposito del prossimo turno di campionato

L’ex tecnico di Atalanta e Napoli, Bortolo Mutti , ha parlato ai microfoni di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli della sfida tra le due squadre e delle altre gare del prossimo turno: “ E’ un’Atalanta più in difficoltà, mentre il Napoli è in grande spolvero e in crescita. Sarà una partita molto combattuta e importante, con il Napoli che deve tenere di vista il Milan e l’Atalanta non deve perdere terreno. Con due allenatori che prediligono il gioco mi aspetto una gara molto interessante e bella.

Le trasferte di Napoli e Inter potrebbero incidere, il Milan sulla carta è favorito ma bisogna sempre stare in campana. Nell’ultima di campionato abbiamo visto come Napoli e Inter abbiano fatto fatica in casa contro Udinese e Fiorentina, da qui alla fine non ci saranno partite facile e tutti avranno grandi motivazioni. In questo momento devi dare il meglio per non perdere terreno o per avere la meglio rispetto a chi ti sta davanti”.