Mutu: “Ronaldo Fenomeno in tutto. Baggio? Una volta in allenamento…”

Adrian Mutu, ex attaccante rumeno, intervistato da SportWeek ha stilato la sua personale squadra dei sogni, nella quale ha inserito alcuni calciatori che hanno militato nell'Inter come Frey, Cannavaro, Chivu, Baggio e Ronaldo: "Baggio? Non dimenticherò mai quella volta che all'Inter, in allenamento, ho provato a fare il pallonetto su rigore a Peruzzi. La palla è andata sulla traversa e Roby mi ha ripreso: ragazzino, se non lo faccio io che sono Baggio, tu non ti devi permettere".