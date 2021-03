Ag. Mykolenko: “Ha le qualità per giocare nell’Inter, mi piacerebbe portarlo in Italia”

Intervistato da MinutiDiRecupero.it, Sergiy Serebrennikov, agente di Mykolenko, ha parlato del futuro del giovane laterale della Dinamo

FUTURO IN ITALIA? - "Innanzitutto io con credo che la Premier sia uno step migliore della Serie A, specie per giocatori come lui. Parliamo di un ragazzo di grandi qualità ma che deve imparare molto tatticamente e come mentalità e l’Italia è perfetta per questo. Amo il modo di fare calcio in Italia perché per i giovani è come un addestramento. A me personalmente piacerebbe tantissimo portarlo lì da voi".