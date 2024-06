Inoltre con la squadra spagnola è diventato campione d'Europa Under 21 e campione della Nations League, e attualmente è nella squadra spagnola ad Euro 2024 in Germania. Nacho conclude la sua carriera al Real Madrid come il capitano che ha alzato la quindicesima Champions a Wembley, come uno dei cinque giocatori che hanno vinto 6 Coppe dei Campioni in tutta la storia del calcio e con il maggior numero di titoli nella storia del nostro club. Tutti i tifosi del Real Madrid provano il massimo orgoglio per uno dei giovani giocatori più leggendari della nostra storia.