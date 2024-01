Nacho: “Quando ho rinnovato la scorsa estate mi sono sentito molto importante nella rosa”

Intervenuto in conferenza stampa, Nacho Fernández ha sottolineato l'importanza di vincere la Supercoppa spagnola contro il Barcellona a Riad, perché "partire vincendo il primo titolo della stagione sarebbe un duro colpo" per gli avversari in ottica campionato. Nacho ha sottolineato che servirà a "rafforzare il morale e continuare ad acquisire fiducia per tutto ciò che verrà" e che la Supercoppa è anche "una bella opportunità" per vincere il suo primo titolo da capitano, il suo ventiquattresimo con il Real Madrid.