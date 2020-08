Ex Inter, nuova avventura per Nagatomo che riparte dalla Ligue1

Dopo l’esperienza in Turchia arriva un nuovo campionato per Yuto Nagatomo. L’ex giocatore dell’Inter, stando a quanto scrivono in Francia, starebbe per firmare con il Marsiglia. Il calciatore era atteso già per stasera nella città francese, domani si sottoporrà alle visite mediche e dovrebbe firmare un contratto di un anno. Al club francese Yuto – 34 anni nei prossimi giorni – troverà il suo connazionale Hiroki Sakai. Dovrebbe essere il sostituto di Jordan Amavi, ovviamente nel ruolo di esterno sinistro.

(Fonte: rmcsport.bfmtv.com)