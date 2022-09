Nagelsmann: “San Siro pieno di storia, non vedo l’ora di respirarne l’atmosfera”

A poche ore dal fischio d'inizio di Inter-Bayern Monaco, Julian Nagelsmann ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le dichiarazioni del tecnico: "Da allenatore non sono mai stato a San Siro, è uno stadio pieno di storia in una bella città, non vedo l'ora di viverlo, di calpestare l'erba e respirarne l'atmosfera. I tifosi italiani sono molto famosi per l'euforia che sanno creare, questo aiuta lo spettacolo e ci piace quando allo stadio c'è una bella atmosfera. San Siro è uno stadio che ha vissuto tanti momenti storici, speriamo che per noi rappresenti un buon primo passo in questo girone".