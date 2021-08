Nainggolan si affida a Get Driven. Il manager: “Può diventare il nostro ambasciatore”

L'ex centrocampista dell'Inter sta usufruendo di un noleggio autista dopo il ritiro della patente in Belgio

L'avventura di Radja Nainggolan all'Anversa non è iniziata nel migliore dei modi. Dopo pochi giorni dal suo trasferimento in Belgio, l'ex centrocampista dell'Inter ha guidato in stato di ebbrezza e gli è stata ritirata la patente. Si è affidato allora lla compagni Get Driven che gli ha fornito un autista in questo periodo in cui è sprovvisto di licenza.

Intervistato da HLN, il manager di Get Driven Gunther Ghysels ha parlato di una partnership con Nainggolan: "Un autista lo porta principalmente al Bosuil, dove si allena ad Anversa. Mi tengo in contatto con Radja tramite WhatsApp. È soddisfatto. È una comodità poter utilizzare il nostro servizio di autista. Lo stiamo aiutando ora. Ma anche dopo aver ripreso la patente, continuerà ad utilizzare i nostri servizi per farsi protare a casa con un autista, se Radja vuole bere qualcosa a fine stagione, per esempio. Come una sorta di ambasciatore di Get Driven, vuole portare con noi un messaggio positivo. Non ubriacarti al volante. Non bere e guidare".