Nainggolan: “Anversa, qui non per soldi. Dopo aver svolto il ritiro con l’Inter…”

Intervenuto in conferenza stampa, l'ex centrocampista nerazzurro si è presentato ai suoi nuovi tifosi

Ieri è stato il giorno di Radja Nainggolan all'Anversa. In conferenza stampa, l'ex centrocampista nerazzurro si è presentato ai suoi nuovi tifosi e ha spiegato i motivi che lo hanno spinto a scegliere il club belga. "Se avessi optato per i soldi, attualmente sarei in Turchia. Non ho mai giocato in Belgio e ora voglio far crescere il mio nome qui. L'Anversa ha fatto uno sforzo incredibile per prendermi".