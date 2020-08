Sky – Una sua risposta ironica apre alla possibilità che Nainggolan resti al Cagliari

A Cagliari è una giornata dedicata ai tamponi prima del ritiro della squadra. E tra i giocatori arrivati al centro sportivo rossoblù c’èra anche Radja Nainggolan. Il centrocampista è di proprietà dell’Inter, ma l’accordo di prestito con il club sardo vale fino al 31 agosto. Fino ad allora il giocatore potrà allenarsi con Di Francesco: i due hanno lavorato insieme alla Roma.

Fuori dai cancelli del ritiro c’era l’inviata di Skysport, Veronica Baldaccini, che ha raccontato di aver scherzato con il giocatore sulla sua permanenza nel centro sportivo più lunga rispetto agli altri suoi compagni.

“Abbiamo sottolineato con lui che si è intrattenuto un’ora al contrario dei compagni che sono stati dentro pochi minuti per sottoporsi al tampone. Il calciatore di fronte alla nostra battuta su una lunga chiacchierata con l’allenatore e il suo staff quasi ad indicare un attaccamento al progetto, lui ha risposto sorridendo. E ci ha detto: “Semplicemente è stato un tampone molto lungo”. Una battuta che apre un piccolo spiraglio all’idea che sia un giocatore rossoblù anche nella prossima stagione». Fin qui il racconto della giornalista che ha evidenziato come ci sia grande curiosità attorno al futuro di Nainggolan che per alcuni potrebbe tornare alla corte di Conte.

(Fonte: SS24)