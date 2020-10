Marco Bucciantini, a Skysport, ha parlato del centrocampo dell’Inter e ha sottolineato anche che la partenza di Nainggolan è la migliore soluzione per lui: «Sensi è il migliore in rosa a galleggiare tra il centrocampo e l’attacco. Il belga è un protagonista ed ha bisogno di andare in una squadra in cui possa essere un leader emotivo della partita e non che debba entrare al 75esimo».

(Fonte: SS24)