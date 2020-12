Inter, Nainggolan non convocato per Verona. Intanto lui rivoluziona il suo look

Non è stato convocato neanche per la partita contro il Verona. E dopo essersi dato alla preparazione della frittata durante la partita dell’Inter contro lo Spezia, Nainggolan – mentre i compagni sono partiti per il Veneto – ha rivoluzionato il suo look. Lo ha aiutato l’hair stylist dei calciatori, Luigi Paesano, che lo ha taggato sul suo profilo dopo avergli tinto i capelli di rosso. Un infortunio lo ha messo ko nelle ultime gare. Ma a Milano e all’Inter il centrocampista non ha trovato lo spazio sperato. Si parla già di addio a gennaio.