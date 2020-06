Nainggolan, Conte lo aveva detto a Marotta. E ora tenta di evitare l’impresa

Radja Nainggolan la scorsa estate aveva lasciato l’Inter dopo diversi giorni di trattativa. Era stato lui stesso nella sede dell’Inter per chiudere il passaggio al Cagliari in prestito. Ma era dispiaciuto di aver lasciato il club nerazzurro e di non aver avuto la possibilità di poter dimostrare quanto ancora vale. Era partito per la Sardegna il giorno dopo senza nascondere un po’ di stizza. Conte – tacconta SportMediaset – “aveva detto a Marotta che si sarebbe tenuto volentieri il Ninja, ma la società aveva preferito lasciarlo andare. In questa occasione, invece, l’Inter si ritroverà in casa un giocatore dalle caratteristiche giuste cha andrebbe a colmare il vuoto lasciato dalla probabile partenza di Vecino”.

Il tecnico nerazzurro, secondo queste indiscrezioni, sarebbe pronto ad inserirlo nei meccanismi del su centrocampo. “Eviterebbe a Marotta un’impresa”, sottolinea il sito sportivo. Questo perché il suo contratto è ancora lungo e trovare un club disposto a pagare un certo ingaggio non sarebbe facile. Nei giorni scorsi il Ninja è stato accostato anche ai colori nerazzurri dell’Atalanta. Ma lui potrebbe tornare volentieri a Milano, considerato che ha sempre detto di aver conservato ottimi rapporti con i compagni.

(Fonte: SM)