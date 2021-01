La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola martedì 5 gennaio 2021 dedica il taglio alto all’intervista a Nainggolan: “Zaniolo massacrato come me. Conte mi ha ferito quando, per soli 8′ di partita, mi ha indicato come responsabile di tutto. Sono tornato in Sardegna perché mi ha voluto Giulini. E qui vivono le mie figlie”.