Cagliari, Di Francesco: “Nainggolan fa la differenza. Il suo arrivo alza la qualità e ci dà tanto”

Alla vigilia della sfida di campionato contro il Napoli, l’allenatore del Cagliari Eusebio Di Francesco ha parlato dell’arrivo di Radja Nainggolan dall’Inter. Il belga si trasferisce in Sardegna con la formula del prestito secco fino al termine della stagione: “Il suo arrivo ci dà tanto, è arrivato forse in ritardo ma ora conta soltanto averlo a disposizione. Ovviamente dipenderà dalla sua condizione, che ora non è ottimale ma andrà a crescere. Radja ha caratteristiche sia offensive che difensive, ricordo che l’anno scorso ha fatto anche il mediano basso: non penso sia il suo ruolo ideale, ma fa capire la sua disponibilità. Normale che più vicino è alla porta e più fa male: l’importante per me è anche solo metterlo in campo perché è un giocatore che fa la differenza, dobbiamo metterlo nelle migliori condizioni ma non a sua disponibilità”.

Arriverà qualcuno a centrocampo?

“Qualcosa faremo, cercheremo di tenere la rosa ampia con i numeri giusti: vogliamo alzare la qualità della squadra, come abbiamo già fatto con l’ingresso di Radja”.

