CdS – Nainggolan, problema muscolare e possibile stop: oggi gli esami. Zenga trema…

Radja Nainggolan si effettuerà questa mattina nuovi esami strumentali per capire l’entità dell’infortunio al polpaccio destro che lo ha costretto ad abbandonare il campo dopo appena mezz’ora gioco nella sfida contro il Lecce. A riferirlo è il Corriere dello Sport.

Il centrocampista belga, di proprietà dell’Inter e in prestito al club sardo fino al termine della stagione, è considerato una pedina fondamentale dal suo allenatore Walter Zenga. “Se il Cagliari non è Nainggolan-dipendente, poco ci manca tanto che quando esce di scena, la luce si spegne per i rossoblù“.