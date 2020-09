Ds Cagliari: “Nainggolan? Non dipende solo da noi. Magari si risolve negli ultimi giorni”

(ANSA) – CAGLIARI, 29 SET – Nainggolan sempre nel mirino. Ma ci vuole anche il sì dell’Inter. “Sarà una trattativa che magari – ha detto il direttore sportivo Pierluigi Carta – può risolversi negli ultimi giorni ma non dipende solo da noi”.

“Per Joao Pedro c’è stato un approccio del Torino – ha spiegato Carta – ma per privarci di un giocatore così importante ci devono essere validi presupposti. C’è un bel percorso per lui a Cagliari. La squadra va puntellata – ha spiegato – cercheremo di centrare tutti i nostri obiettivi, ma sarà una settimana dura”. (ANSA).