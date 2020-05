Grave lutto per Radja Nainggolan: “Non riesco ancora a crederci”. Lukaku lo conforta

Grave lutto per Radja Nainggolan. Il giocatore belga ha perso la giovane nipote. Secondo quanto riportato dal giornale belga VoetbalPrimeur, la ragazza sarebbe morta dopo una terribile battaglia contro il cancro. Radja ha voluto condividere su Instagram un pensiero rivolto alla giovane, ancora incredulo per quanto accaduto: “Tesoro, mancherai a tutti… Al tuo ragazzo, ai bambini, al papà, a sorelle e fratelli, a tutti… Così giovane, non riesco ancora a crederci. Ora vai dalla mamma e dalle un grande abbraccio. Ti proteggerà ulteriormente. Mancherai a tutti”.

Tanti i messaggi di cordoglio da parte di calciatori come Mertens, Courtois e la nazionale belga all’indirizzo del Ninja. Anche Romelu Lukaku gli ha scritto di farsi forza.