Inter, Nainggolan è guarito: a disposizione già per la Champions, arma in più per Conte?

Buone notizie per Antonio Conte: Alessandro Bastoni e Radja Nainggolan, due dei calciatori dell’Inter risultati positivi al Covid-19 la scorsa settimana, sono risultati negativi agli ultimi test, e possono ora tornare a disposizione del tecnico nerazzurro. Il centrocampista belga, in particolare, dopo essere stato vicinissimo a un ritorno al Cagliari può ora rappresentare un’arma in più in un reparto che, per il momento, sta spremendo Nicolò Barella e Arturo Vidal: i due, come evidenzia La Gazzetta dello Sport, non potranno necessariamente giocare tutte le partite, e il Ninja può rivelarsi un’alternativa preziosa in mezzo al campo. Conte lo porterà in panchina già mercoledì sera contro il Borussia Monchengladbach: toccherà a Nainggolan farsi trovare pronto.