Cagliari, Di Francesco: “Nainggolan? Indietro a livello di condizione. Se uno come lui…”

Eusebio Di Francesco, tecnico del Cagliari, ha parlato alla vigila della sfida contro il Milan, in programma domani sera: “Nainggolan? La scelta di non portarlo a Bergamo nasce dal fatto che se un giocatore come lui mi chiede il cambio a Firenze ti fa capire che la condizione deve ancora crescere e migliorare. L’importante è portare lui e Duncan, che fin qui hanno giocato poco, nelle migliori condizioni possibili. Radja può essere un regista, può essere una mezz’ala, può giocare sulla tre quarti: ha le capacità di poter leggere le situazioni di gioco con grande facilità“.