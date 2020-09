Clima sereno in casa Inter, Nainggolan scherza con Brozovic: “Ah ora salti? Di solito…”

Radja Nainggolan scherza con i suoi compagni. Lo fa attraverso sui social. Mentre si decide del suo futuro, che sia in nerazzurro o meno, il belga prende in giro Perisic e Brozovic. Il centrocampista croato ha postato una foto che arriva dalla doppia seduta di allenamento di oggi: salta un ostacolo. E il belga lo ha preso in giro: “Salti pure? Di solito sei sdraiato…”. Scherza Radja e può riferirsi o ai riposini di Brozo oppure alla mossa del coccodrillo, quella a cui ci ha abituati sui calci da fermo quando si stende a terra dietro la barriera posizionata in area per impedire agli avversari di far arrivare la palla nei pressi di Handanovic.