Inter, Nainggolan attende novità sul futuro. È già a Milano per il raduno – FOTO

Il giocatore belga, in attesa di novità sul futuro, è stato immortalato a Milano: giovedì inizierà il raduno dei nerazzurri

Sono giorni chiave per definire il futuro di Radja Nainggolan. Il centrocampista belga, infatti, è ormai ad un passo dal ritorno al Cagliari, con i quali firmerà un contratto biennale con opzione per il terzo anno. In attesa della definizione di tutti gli accordi, il Ninjaè già a Milano in vista del raduno dell'Inter che inizierà giovedì ed è stato immortalato in un ristorante del centro della città proprio in giornata.