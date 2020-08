Sky – Cagliari, con l’arrivo di Di Francesco si può pensare a permanenza Nainggolan

L’arrivo di Eusebio Di Francesco a Cagliari potrebbe portare una svolta anche per il futuro di Nainggolan. Questo è quanto sostengono a Skysport. Secondo queste indiscrezioni il club sardo cercherà di lavorare per trattenere il belga. Il contratto e l’ingaggio fanno pensare ad una trattativa non semplice, specificano a Skysport perché la volontà dell’allenatore è continuare a lavorare con il centrocampista di proprietà dell’Inter. Un contatto del giocatore con il neo tecnico c’era stato anche prima che il tecnico venisse ufficializzato.

(Fonte: SS24)