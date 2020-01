Nainggolan: “Con la Juve non puoi sbagliare niente. Momento difficile per i risultati”

Radja Nainggolan, giocatore dell’Inter in prestito al Cagliari, ha commentato la sconfitta contro la Juventus per 4-0. «E’ un periodo deludente a livello di risultato. Forse nel secondo tempo eravamo sicuri di come stavano andando le cose, poi la Juve ha trovato il gol ed è successo quello che è successo».

-Forse più meriti Juve?

E’ una squadra costruita per vincere, abbiamo fatto un primo tempo buono a livello di personalità e loro hanno modo di punirti subito. A noi è mancata personalità in difesa. Siamo usciti palla dietro ma contro questa Juve non puoi sbagliare niente altrimenti diventa difficile.

-Prossima contro il Milan di Ibra?

E’ un campione. Ma noi prepariamo la partita in base a noi come abbiamo sempre fatto. I risultati sono stati dalla nostra parte prima di queste tre gare, il calcio è così. Lo sappiamo, appena si sbaglia contro queste squadre viene penalizzato e dobbiamo fare bene contro queste squadre, non puoi sbagliare.

-De Rossi lascia il calcio…

Avevo sentito una settimana fa, mi aveva detto degli infortuni e pensavo avesse ancora voglia di giocare. E’ una notizia strana, poi ho letto di problemi personali e non so tutto su quello. Per me è stato un grande compagno, è stato un grande giocatore, ha fatto una grande carriera e un grande amico. Per me resta nel mondo del calcio perché è troppo intelligente per restarne fuori. L’allenatore potrà farlo, in campo era come se lo fosse. Penso che lui sia fatto anche per quello.

