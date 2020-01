Mercato Inter, ds Cagliari: “Nainggolan? Sarebbe un sogno trattenerlo. Nandez? Con 80 mln…”

Intervenuto in conferenza stampa, Marcello Carli, direttore sportivo del Cagliari, ha avuto modo di parlare anche del futuro di due pezzi pregiati della rosa rossoblù come Nahitan Nandez, più volte accostato all’Inter nelle ultime settimane, e Radja Nainggolan, in prestito secco in Sardegna proprio dal club nerazzurro. Ecco le sue dichiarazioni:

NANDEZ – “Lui è un giocatore del Cagliari, la squadra ha fatto un girone d’andata ottimo e non vedo perché il Cagliari debba vendere i titolari. Poi non so, se arrivano offerte da 80 o 90 milioni si vedrà: per noi il 2020 è un anno molto importante, con il presidente Giulini abbiamo pensato che sia stato il giusto anno per ricostruire. E il caso Barella dello scorso gennaio insegna, su Nandez siamo serenissimi. Spero che faccia una grande partita a Torino se giocherà e un grande girone di ritorno“.

NAINGGOLAN – “Non è una situazione semplice, perché Radja ha una valutazione importante e un rendimento ottimo. Ne ha già parlato il presidente, non devo aggiungere altro e non si deve prendere in giro la gente. Poi, se a giugno ci dovesse essere anche solo una possibilità, il Cagliari ci proverà sicuramente. Noi sappiamo che è in prestito, non è una cosa semplice la sua permanenza: a ora non so cosa dire, sarebbe sicuramente un bel sogno“.