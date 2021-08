Nainggolan, sanzione in beneficienza. Il legale: “Si è lasciato trasportare dalle emozioni”

Il legale di Nainggolan, Omar Souidi, parla dell'ultimo spiacevole episodio che ha coinvolto l'ex centrocampista dell'Inter

Lo ha dichiarato al portale belga 'Hln' il legale di Nainggolan, Omar Souidi. All'ex Cagliari, Roma e Inter era stata sospesa ieri la patente per 15 giorni per aver guidato in centro ad Anversa con un tasso alcolemico al di sopra della norma e in eccesso di velocità. Al momento, il Royal Antwerp di Anversa, la sua nuova squadra, non ha preso alcun provvedimento disciplinare per Radja Nainggolan che, tramite sempre il suo legale, ha comunicato di "voler devolvere la cifra di un'eventuale sanzione in beneficenza, in particolare a un ente per la sicurezza stradale".